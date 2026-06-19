Lamine Yamal, ponta do Barcelona e da seleção espanhola, fez uma declaração polêmica sobre o argentino Lionel Messi e o brasileiro Neymar da Silva, antes do confronto contra a Arábia Saudita, marcado para a noite do próximo domingo, na segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

Em entrevista à emissora oficial espanhola “RTVE”, Yamal afirmou: “Neymar é meu ídolo no futebol, mas Messi é o melhor da história e não há dúvida quanto a isso; quem tentar provar o contrário, sem dúvida alguma, tem um problema”.

Ele acrescentou: “Não penso no que Messi e Mbappé fazem (marcar gols), pois estou focado em mim mesmo e na seleção do meu país. Posso marcar muitos gols e, no final, sermos eliminados do torneio, o que é triste”.

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Sobre a possibilidade de enfrentar a Argentina nas fases eliminatórias, Yamal destacou que a seleção espanhola não teme enfrentar nenhum adversário, seja qual for o nome, e busca sempre a vitória.

Ele explicou a esse respeito: “Se quisermos ganhar a Copa do Mundo, precisamos derrotar as melhores seleções; e se não enfrentarmos a Argentina nas oitavas de final, podemos enfrentá-la mais tarde ou até mesmo na final”.

E concluiu, dizendo: “Somos a Espanha e sempre queremos jogar contra as melhores seleções do mundo”.