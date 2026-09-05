Yamal preocupa Flick antes do confronto com o Valencia

O último treino coletivo do Barcelona teve uma ausência notável do craque Lamine Yamal, antes do confronto com o Valencia no estádio Mestalla, pela La Liga, marcado para este domingo.
De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o dono da camisa número 10 da equipe catalã, que fez uma grande atuação na partida do campeonato na última segunda-feira no estádio Spotify Camp Nou diante do Rayo Vallecano e marcou dois belos gols, permaneceu na academia da cidade esportiva, enquanto todos os seus companheiros disponíveis realizavam os treinos sob o comando do técnico Hansi Flick.
Hansi Flick deve conceder uma entrevista coletiva à imprensa ao meio-dia de hoje, para falar sobre o confronto entre Valencia e Barcelona, no qual sua equipe pode ampliar a liderança isolada na tabela de classificação, após a derrota do Real Madrid diante do Real Betis, podendo também dar mais detalhes sobre a ausência de Lamine Yamal no treino coletivo.
Você pode discutir os temas e as notícias com mais profundidade nos fóruns do "Kooora"