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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Yamal preocupa Flick antes do confronto com o Valencia

L. Yamal
H. Flick
Barcelona
Valencia
La Liga
Espanha
Alemanha

Novos detalhes em algumas horas

O último treino coletivo do Barcelona teve uma ausência notável do craque Lamine Yamal, antes do confronto com o Valencia no estádio Mestalla, pela La Liga, marcado para este domingo.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o dono da camisa número 10 da equipe catalã, que fez uma grande atuação na partida do campeonato na última segunda-feira no estádio Spotify Camp Nou diante do Rayo Vallecano e marcou dois belos gols, permaneceu na academia da cidade esportiva, enquanto todos os seus companheiros disponíveis realizavam os treinos sob o comando do técnico Hansi Flick.

Hansi Flick deve conceder uma entrevista coletiva à imprensa ao meio-dia de hoje, para falar sobre o confronto entre Valencia e Barcelona, no qual sua equipe pode ampliar a liderança isolada na tabela de classificação, após a derrota do Real Madrid diante do Real Betis, podendo também dar mais detalhes sobre a ausência de Lamine Yamal no treino coletivo.

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