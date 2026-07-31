Depois de ficar a apenas um passo da glória no ano passado, a jovem estrela do Barcelona, Lamine Yamal, volta ao centro das atenções dos prêmios individuais mundiais com sua indicação, pelo segundo ano consecutivo, ao prêmio "Onze d'Or" 2026, concedido pela revista francesa Onze Mondial ao melhor jogador do mundo por votação dos torcedores.

A nova indicação traz de volta à memória a emocionante disputa vista em 2025, quando Yamal enfrentou frente a frente o vencedor da Bola de Ouro daquele ano, Ousmane Dembélé, uma batalha decidida por uma margem mínima que não passou de 2,5% dos votos, com Yamal ocupando o segundo lugar em ambos os prêmios.

Hoje, após uma temporada excepcional em que foi coroado com o título da Copa do Mundo, o jogador de 19 anos parece mais perto do que nunca de quebrar o tabu do vice-campeonato e arrebatar o prêmio dourado.

A voz do público é o que decide

Ao contrário da Bola de Ouro, definida pelos jornalistas, o "Onze d'Or" é concedido com base em uma enquete pública aberta no site da revista francesa, o que dá a Yamal uma vantagem clara graças à sua enorme popularidade entre os apaixonados pelo Barcelona e pelo futebol ofensivo.

Para votar no seu jogador favorito, você pode acessar (aqui)

A revista francesa Onze Mondial revelou a lista dos 11 indicados para vencer o prêmio Onze d'Or 2026, que incluiu uma elite de estrelas mundiais, encabeçada pelo atual detentor do título, Ousmane Dembélé, e seu vice na edição de 2025, a estrela do Barcelona Lamine Yamal.

A lista também inclui: a estrela georgiana Khvicha Kvaratskhelia, o brilhante francês Michael Olise, o artilheiro inglês Harry Kane, o capitão português do Manchester United Bruno Fernandes, a joia do Paris Saint-Germain João Neves, a estrela do Real Madrid Kylian Mbappé, o sólido zagueiro do Arsenal William Saliba, o meio-campista do Paris Vitinha, além da estrela do meio-campo do Arsenal Declan Rice. O vencedor do prêmio é decidido por votação dos torcedores no site da revista francesa.

Um legado enraizado no Barcelona

O prêmio remonta a 1976, quando foi conquistado pelo holandês Rob Rensenbrink, mas sua história está fortemente ligada ao Barcelona, pois Lionel Messi reinou no trono dos premiados por quatro vezes, seguido por lendas que passaram pelo Camp Nou: Diego Maradona, Thierry Henry e Ronaldo Nazário, duas vezes cada um, além de Ronaldinho, Hristo Stoichkov, Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé, uma vez cada.

E a presença do Barcelona não se limita à categoria de jogadores. No prêmio de melhor treinador do mesmo ano, disputam seis nomes, entre eles Luis Enrique e Unai Emery, ambos com história no clube catalão, e o Barcelona também possui um histórico de ouro nesta categoria, com três títulos de Pep Guardiola, dois de Johan Cruyff e um de Frank Rijkaard.

Trio do Barcelona na seleção ideal

E o cenário catalão se completa na enquete da Onze Mondial com a indicação de três jogadores para a escolha da seleção ideal de 2026: Pau Cubarsí, Pedri e Lamine Yamal, dando continuidade a uma tradição iniciada por Messi, Ter Stegen, Jordi Alba, Araújo e Umtiti em edições anteriores.