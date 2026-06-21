Yamal: Messi está acima de todos... e é impossível imitá-lo

Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, afirmou que é difícil compará-lo a Lionel Messi, lenda do Barcelona.

Em entrevista ao jornal espanhol “El País”, Yamal disse: “Há três jogadores marcando-me, e o único lugar onde três jogadores não conseguem me marcar é no centro do campo. Há muitos jogadores lá, e com o tempo acabarei jogando nessa posição, porque marcar com três jogadores na lateral é muito fácil, mas no meio-campo eles não conseguem me marcar dessa maneira.”

Ele acrescentou: “Jogar até os 40 anos como o Leo Messi? Impossível, impossível, impossível. Talvez eu jogue, mas nesse nível, é muito, muito, muito difícil, e você precisa ter muita vontade também. Para mim, ele é o melhor e continua provando isso; o Messi tem uma vantagem que o coloca à frente de todos, e tem 40 anos”.

E continuou: “Eu me vejo muito melhor do que as pessoas me veem; sei que o caminho é muito longo e que tenho muitas coisas a melhorar. Sei que as pessoas me veem como se esse fosse o meu nível e pronto, mas toda essa confiança que tenho posso aproveitá-la em muitas coisas. Repito que tenho um longo caminho pela frente, muito a melhorar e muito, muito, muito futebol pela frente; tenho 18 anos”.

E continuou: “Acho que há duas maneiras de encarar a vida: há pessoas que levam uma vida normal e depois passam a ter uma vida de luxo, mas com tranquilidade; e há eu, que entendo que preciso aproveitá-la”.

E concluiu: “Acho que as pessoas pensam muito em coisas como: o que aconteceria se eu fizesse isso, o que aconteceria se eu conhecesse essa pessoa, o que aconteceria se esse relacionamento acabasse, o que aconteceria se eu comprasse essa coisa e depois não quisesse mais. Acho que, quando envelhecer, não vou gastar todo o dinheiro que ganhar; tenho a capacidade de deixá-lo para meus filhos e, ao mesmo tempo, aproveitar a vida, porque a vida deve ser aproveitada”.