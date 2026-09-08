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FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Yamal ironiza o Real Madrid: estamos felizes com a arbitragem

L. Yamal
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Liga dos Campeões
Espanha

Verdade ou brincadeira?

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, enviou uma mensagem irônica ao Real Madrid por causa das reclamações do clube merengue sobre as decisões da arbitragem nesta temporada.

Yamal foi questionado durante a coletiva de imprensa da partida entre Barcelona e Feyenoord pela Liga dos Campeões: "Vocês esperam um ano muito conturbado, já que o Real Madrid já está reclamando dos árbitros?". E ele respondeu: "Se eles não ganham há dois anos, esse é problema deles. Estamos felizes com a arbitragem. Essa pergunta é para eles. Também os vejo felizes".

Vale lembrar que o Barcelona conquistou o título do Campeonato Espanhol nas duas últimas temporadas às custas do Real Madrid.

O Barcelona lidera a classificação do Campeonato Espanhol nesta temporada, com 12 pontos, enquanto o Real Madrid aparece em terceiro, com 9 pontos.

Yamal acrescentou, falando sobre Xavi Hernández, técnico da Holanda: "Ele é um treinador incrível. Tenho muito carinho por ele e espero que as coisas corram bem para ele, exceto nos confrontos contra a Espanha".

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Vale lembrar que Xavi foi o primeiro a dar a Yamal a oportunidade de jogar pelo time principal do Barcelona.

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