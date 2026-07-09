Yamal: Fiquei surpreso com o craque do Marrocos... e espero que isso aconteça com o Messi

Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, disse que gostaria de trocar de camisa com Lionel Messi, capitão da seleção argentina.

A Espanha se prepara para enfrentar a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo, enquanto a Argentina enfrentará a Suíça.

Yamal acrescentou, em uma entrevista rápida ao jornal Mundo Deportivo: “Gostaria de enfrentar a Argentina na final da Copa do Mundo, caso cheguemos à final”.

E continuou: “Com qual jogador você gostaria de trocar de camisa? Com Lionel Messi”.

Lamine Yamal explicou: “Ismael Saibari, estrela da seleção marroquina, é o jogador que mais me surpreendeu na Copa do Mundo até agora”.

Ele destacou: “Gostaria de visitar Nova York e também quero conhecer LeBron James, estrela da NBA”.

E concluiu: “Qual ex-jogador espanhol você incluiria nesta seleção? Andrés Iniesta”.