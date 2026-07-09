Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Spain Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Yamal: Fiquei surpreso com o craque do Marrocos... e espero que isso aconteça com o Messi

L. Yamal
L. Messi
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
I. Saibari
Marrocos
Andrés Iniesta
Marrocos
Espanha

Eu gostaria de ter jogado ao lado de Iniesta na seleção espanhola

Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, disse que gostaria de trocar de camisa com Lionel Messi, capitão da seleção argentina.

A Espanha se prepara para enfrentar a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo, enquanto a Argentina enfrentará a Suíça.

Yamal acrescentou, em uma entrevista rápida ao jornal Mundo Deportivo: “Gostaria de enfrentar a Argentina na final da Copa do Mundo, caso cheguemos à final”.

E continuou: “Com qual jogador você gostaria de trocar de camisa? Com Lionel Messi”.

Lamine Yamal explicou: “Ismael Saibari, estrela da seleção marroquina, é o jogador que mais me surpreendeu na Copa do Mundo até agora”.

Ele destacou: “Gostaria de visitar Nova York e também quero conhecer LeBron James, estrela da NBA”.

E concluiu: “Qual ex-jogador espanhol você incluiria nesta seleção? Andrés Iniesta”.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google