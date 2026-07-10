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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Yamal elogia Ronaldo: ele se parece com “Brad Pitt”

C. Ronaldo
L. Yamal
Portugal x Espanha
Portugal
Espanha
Copa do Mundo
Portugal
Espanha
EUA

Declarações polêmicas do “Mago da Espanha”

Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola de juniores, demonstrou grande admiração por Cristiano Ronaldo, apesar de sua seleção ter eliminado a Portugal da Copa do Mundo de 2026 há poucos dias.

Em declarações à imprensa, Yamal disse: “Carisma é quando alguém entra em um lugar e você sente imediatamente que a presença dessa pessoa é diferente de todas as outras”, ressaltando que algumas personalidades exercem uma influência excepcional assim que aparecem.

O jovem jogador do Barcelona acrescentou: “É como quando você vê um astro em um filme e diz: ‘Uau! É como o Brad Pitt’”, antes de indicar que essa descrição se aplica a Ronaldo mais do que a qualquer outro jogador de futebol.

Leia também... Após a vitória... Será que Jesus vai reescrever o último capítulo de Ronaldo com a seleção de Portugal?

Yamal continuou: “No futebol, Cristiano é o melhor exemplo de prestígio”, em uma clara homenagem ao status que o capitão da Portugal desfruta dentro e fora dos campos.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
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As declarações de Yamal têm um significado especial, pois ele já enfrentou Ronaldo com a seleção da Espanha e foi um dos jogadores da equipe espanhola que derrotou a Portugal e eliminou os “Marinheiros” da Copa do Mundo, em uma partida considerada um dos confrontos mais marcantes do torneio.

Apesar da grande diferença de idade entre os dois astros, Yamal reafirmou seu grande respeito por Ronaldo, destacando que a influência dele vai além dos gols e dos números, estendendo-se à presença, à personalidade e à capacidade de se impor em qualquer lugar onde esteja.

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