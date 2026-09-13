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"Yamal é mais elegante do que Mbappé": Mehdi Benatia entra na polêmica da Bola de Ouro com declarações fortes

Bola de Ouro
Elche x Real Madrid
Elche
Real Madrid
La Liga
Levante x Barcelona
Levante
Barcelona
K. Mbappe
M. Benatia
L. Yamal
Espanha
França
Marrocos

A cerimônia de entrega dos prêmios acontece no dia 26 de outubro

  O marroquino Mehdi Benatia, ex-diretor esportivo do Olympique de Marseille, deu sua opinião sobre a polêmica em torno da Bola de Ouro 2026.

Em entrevista à revista "France Football", Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, afirmou que merece vencer a Bola de Ouro.

 Essa declaração gerou debates acalorados por toda a Europa e lhe rendeu duras críticas.

 E enquanto as opiniões se dividiram sobre a situação, Mehdi Benatia fez declarações neste domingo a respeito do assunto.

 O novo analista do canal "Canal Football Club" quis explicar por que não gostou das declarações do atacante do Real Madrid.

Benatia disse: "Sou muito fã do Kylian, e ele sabe disso. Mas não gostei da entrevista dele. É evidente que ele possui um amplo conhecimento de futebol, e isso me agrada. Mas preferi a declaração do Lamine Yamal, por exemplo".

E completou: "Apesar da pouca idade dele, achei-o mais refinado. Não estou discutindo com o jogador. Kvaratskhelia estará presente, assim como Ousmane Dembélé, que foi decisivo em todas as grandes partidas. Ele marcou 6 gols na Copa do Mundo".

E Mehdi acrescentou: "Se o Kylian vencer a Bola de Ouro, não vou me surpreender. Ele terminou a temporada como artilheiro da Liga dos Campeões da Europa. Ele não precisa dizer isso, especialmente porque tem uma boa relação com os outros jogadores concorrentes. É algo um pouco estranho".

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 A capital inglesa, Londres, sediará a cerimônia de entrega da Bola de Ouro no dia 26 de outubro de 2026, em um evento realizado pela primeira vez na história do prêmio na capital britânica, em meio a uma expectativa mundial para saber a identidade do jogador que ocupará o trono do futebol mundial e conquistará o mais importante prêmio individual do esporte.

A revista France Football havia anunciado, em parceria com a UEFA, uma lista com 30 candidatos ao prêmio.

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