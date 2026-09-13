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FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport

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Yamal declara: sou mais merecedor da Bola de Ouro do que Mbappé

Bola de Ouro
L. Yamal
K. Mbappe
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Eu e Mbappé somos os melhores jogadores, e todo mundo que assiste às partidas sabe disso

A disputa pela Bola de Ouro de 2026 chega, desta vez, mais emocionante do que nunca, e o clima começou a esquentar cedo, principalmente entre Lamine Yamal e Kylian Mbappé.

Yamal, astro do Barcelona, falou no programa Universo Valdano, pela Movistar, em entrevista que será publicada na próxima sexta-feira, e desta vez talvez tenha sido mais claro sobre o jogador que considera merecedor de vencer a Bola de Ouro.

O jornal Sport publicou as declarações de Yamal, que disse: "A quem daria a Bola de Ouro? Acredito sinceramente que talvez existam apenas dois jogadores que são os melhores do mundo, mas eu a mereço este ano".

E enfatizou: "Para mim, eu e Kylian Mbappé somos os melhores jogadores, e todo mundo que assiste às partidas sabe disso".

Por sua vez, Mbappé disse há alguns dias: "Sempre achei que a Bola de Ouro deve premiar um jogador diferenciado. Claro que há o lado coletivo, que é importante, porque o futebol é um esporte coletivo. Mas é um prêmio individual".

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Mbappé foi mais incisivo ao falar de sua temporada, afirmando: "Acho que apresentei este ano coisas diferentes. Por isso, vejo que posso vencer a Bola de Ouro".

Yamal se arma com a conquista da Copa do Mundo com a seleção da Espanha, além de ter erguido o título do Campeonato Espanhol com o Barcelona; já Mbappé explodiu em gols na Copa do Mundo e se tornou o maior artilheiro da história do torneio.

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