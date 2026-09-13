A disputa pela Bola de Ouro de 2026 chega desta vez mais emocionante do que nunca, e o clima já começou a esquentar cedo, especialmente entre Lamine Yamal e Kylian Mbappé.

Yamal, craque do Barcelona, falou no programa Universo Valdano, pela Movistar, em uma entrevista que será publicada na próxima sexta-feira, e desta vez talvez tenha sido mais claro sobre o jogador que acredita merecer conquistar a Bola de Ouro.

O jornal Sport publicou as declarações de Yamal, que disse: "A quem eu daria a Bola de Ouro? Acredito sinceramente que talvez existam apenas dois jogadores que são os melhores do mundo, mas eu a mereço este ano".

E enfatizou: "Para mim, eu e Kylian Mbappé somos os dois melhores jogadores, e todo mundo que assiste às partidas sabe disso".

Por sua vez, Mbappé disse, dias atrás: "Sempre achei que a Bola de Ouro deveria premiar um jogador diferente. É claro que existe o lado coletivo, e ele é importante, porque o futebol é um esporte coletivo. Mas é um prêmio individual".

Mbappé foi mais categórico ao falar sobre sua temporada, afirmando: "Acredito que este ano fiz coisas diferentes. E por isso vejo que posso vencer a Bola de Ouro".

Yamal se arma com a conquista da Copa do Mundo pela seleção da Espanha, além do título do Campeonato Espanhol com o Barcelona. Já Mbappé explodiu em gols no Mundial e se tornou o maior artilheiro da história do torneio.

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