Yamal continua sua supremacia esmagadora sobre Mbappé... e o derrota pela terceira vez

Lamine Yamal, estrela do Barcelona e da Espanha, continuou a levar vantagem nos confrontos diretos com Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid e da França.

A Espanha se classificou, na noite desta terça-feira, para a final da Copa do Mundo de 2026, com uma vitória importante sobre a França por 2 a 0.

Kylian Mbappé não conseguiu marcar hoje, enquanto Yamal contribuiu para a vitória de sua equipe ao conquistar um pênalti, do qual a La Roja marcou o primeiro gol.

Em 11 confrontos diretos entre os dois, Yamal levou a melhor em 9 partidas, enquanto Mbappé venceu apenas duas vezes.

A partida em Dallas foi o terceiro confronto entre os dois vestindo as camisetas de suas seleções, e nesse contexto o jogador espanhol mantém um histórico perfeito: três vitórias consecutivas.

A primeira vitória de Yamal com a Espanha foi na semifinal do último Campeonato Europeu, quando marcou um gol espetacular para empatar a partida na Allianz Arena, em Munique, antes de Dani Olmo decidir o jogo minutos depois.

Já a segunda vitória ocorreu há um ano, nas semifinais da Liga das Nações, quando a Espanha venceu por um placar emocionante (5 a 4), com Yamal marcando dois gols, enquanto Mbappé fez um pela França.

A terceira vitória do jovem astro do Barcelona aconteceu nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, levando a Espanha a dar um passo gigantesco rumo ao sonho de conquistar a Copa do Mundo pela segunda vez em sua história.