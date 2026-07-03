Yamal comenta sobre o confronto com Ronaldo e o sonho de infância

Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, disse que espera realizar seu sonho de conquistar o título da Copa do Mundo com o El Matador.

A seleção espanhola avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo após uma vitória fácil por 3 a 0 sobre a Áustria, marcando assim um confronto acirrado contra a Portugal nas oitavas de final.

Yamal acrescentou, em declarações publicadas pela conta da DAZN Football no X: “Não há nada melhor do que a Copa do Mundo. Quando uma criança sonha em jogar futebol, ela sonha em jogar pela seleção do seu país e na Copa do Mundo, e aqui estou eu agora”.

E continuou: “Penso em seguir avançando para a próxima fase e realizar meu sonho de conquistar a Copa do Mundo com a Espanha”.

Ele enfatizou: “Estou bem, me recuperei totalmente e estou 100% pronto. Estou pronto para jogar a qualquer momento que o técnico precisar de mim. E, claro, preciso continuar descansando e cuidando de mim, mas estou totalmente pronto”.

Ele comentou: “Você gostaria de jogar contra o Cristiano? Com certeza seria um prazer jogar contra o Ronaldo, mas tudo o que penso é em vencer a partida”.