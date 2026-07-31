O alemão Matthias Jaissle, ex-treinador do Al-Ahli da Arábia Saudita, quebrou o silêncio após sua saída repentina do clube, dirigindo uma mensagem emocionante à torcida da equipe, na qual revelou os verdadeiros motivos que o levaram a encerrar sua passagem, garantindo que sua decisão não teve relação com dinheiro, mas sim com a forma como foi tratado durante as negociações para a renovação do contrato.





Jaissle havia apresentado seu pedido de demissão do comando do Al-Ahli após o impasse nas negociações com a diretoria do clube a respeito do novo contrato, num momento em que relatos indicam que ele está próximo de assumir o comando técnico do clube inglês Newcastle United antes do início da nova temporada.





Abdulaziz Al-Anqari, ex-membro do comitê executivo do Al-Ahli, revelou detalhes da primeira conversa que teve com o treinador alemão após a saída, explicando que Jaissle pediu que ele transmitisse sua mensagem à torcida do clube para que a situação ficasse clara para todos.

Al-Anqari disse, citando o treinador alemão: "Eu desejava continuar no comando do Al-Ahli, pois este é o meu projeto, mas não encontrei valorização nem respeito, e espero que a torcida me valorize." Palavras que refletem o tamanho da decepção sentida pelo treinador após o fim das negociações.

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Al-Anqari acrescentou que Jaissle enfatizou que sua saída não foi por causa do aspecto financeiro, garantindo que receberá um salário menor no Newcastle United em comparação ao que recebia no Al-Ahli, numa mensagem clara de que a crise não estava relacionada à contrapartida financeira, mas sim à divergência sobre a forma de conduzir a questão da renovação.

Jaissle deixa o Al-Ahli depois de escrever uma das páginas mais bem-sucedidas da história do clube, tendo conduzido a equipe à conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de elite por duas vezes consecutivas, deixando para trás um grande legado e uma relação excepcional com a torcida do clube, que agora aguarda um esclarecimento oficial da diretoria a respeito dos bastidores da saída do treinador alemão.