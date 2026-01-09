XV de Jaú x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Valendo a liderança do Grupo 8, XV de Jaú e Corinthians se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 18h15 (de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela Record News e pela Xsports, na TV aberta e no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com 11 títulos conquistados, o Corinthians segue na briga pela liderança do Grupo 8 da Copinha. Atualmente na vice-liderança, com quatro pontos, o Timão estreou com vitória sobre o Trindade por 1 a 0 e, na sequência, empatou sem gols com a mesma equipe.

Do outro lado, o XV de Jaú aparece como líder do Grupo 8, com 100% de aproveitamento até o momento. A equipe venceu Luverdense e Trindade, ambos por 2 a 1, e depende apenas de si para manter a primeira colocação da chave.

Corinthians: Matheus Corrêa, Pellegrin, Fernando Vera, Iago Machado, Caraguá, Thomas Lisboa, Luiz Eduardo, Guilherme Pires, Luiz Fernando, Kayque, Favela.

XV de Jaú: Pedro Cipola, David Anthony, Ygor Gabriel, Thiago Barreto, Luís Otávio, Daniel Passos, Gui Said, Tchê Tchê, Nicolas Conte, Dedé, Juan Osorio.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

XV de Jaú

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 09 de janeiro de 2026

sexta-feira, 09 de janeiro de 2026 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio Zezinho Magalhães - Jaú, SP

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis