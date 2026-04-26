Xavi Simons sofre lesão grave e fica de fora da Copa do Mundo de 2026 com a seleção holandesa

Xavi Simons vai perder a Copa do Mundo de 2026 e grande parte da próxima temporada. O meio-campista confirmou nas redes sociais que seu sonho de disputar a Copa do Mundo acabou. Fabrizio Romano informou que o jogador do Tottenham Hotspur sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado.

Simons lesionou o joelho no último fim de semana, durante a partida fora de casa contra o Wolverhampton Wanderers. O jogador de Amsterdã gritava de dor e precisou ser transportado para os vestiários em uma maca.

Agora, verifica-se que ele sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado e, normalmente, terá pela frente um período de reabilitação de seis a nove meses. “Dizem que a vida pode ser cruel e hoje é exatamente assim que me sinto”, escreve Simons.

“Minha temporada chegou ao fim abruptamente e estou tentando simplesmente aceitar isso. Sinceramente, estou arrasado. É indescritível. A única coisa que eu queria era lutar pela minha equipe e agora essa possibilidade me foi tirada... junto com a Copa do Mundo.”

“Representar meu país neste verão... Simplesmente se foi. Vai levar tempo para superar isso, mas serei o melhor companheiro de equipe que puder ser. Não tenho dúvidas de que, juntos, venceremos essa batalha.”

“Vou trilhar esse caminho agora, guiado pela fé, com força, com resiliência, com confiança, enquanto conto os dias até poder voltar ao campo. Tenham paciência comigo”, disse Simons.

Além da seleção holandesa e de Simons, o golpe também é grande para o Tottenham. Os londrinos estão envolvidos em uma batalha contra o rebaixamento e, faltando quatro partidas, estão dois pontos abaixo da linha vermelha. Assim, é possível que Simons retorne na próxima temporada à segunda divisão da Inglaterra.