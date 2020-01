Xavi será o novo treinador do Barcelona; data de início ainda será definida

Dúvida é apenas se ele assumirá a equipe nesta temporada ou na próxima

Xavi Hernandez será o próximo treinador do BArcelona. Isso foi confirmado pela Goal após os contatos entre o Barça e o atual técnico do Al Sadd terem se intensificado nas últimas horas, o que, de qualquer forma, não tornará pública a decisão de retornar ao clube de sua vida até depois de jogar a final da Copa do Qatar na próxima sexta-feira (17). Aconteça o que acontecer, será quando o espanhol tornará público que aceitou a proposta que há poucos dias recebeu do diretor geral do clube, Oscar Grau, e o secretário técnico, Eric Abidal.

De acordo com o apurado pela Goal, a única dúvida é se Xavi assumirá a equipe a partir da próxima temporada ou de forma iminente, já que existe a possibilidade de comandar a equipe em janeiro após a decepção na eliminação da Supercopa da para o . Foi justamente por isso que o viajou para o Watar para verificar se a operação Xavi era viável e para acelerá-la como acabou ocorrendo.

Xavi, no entanto, afirmou que "Valverde é o técnico do Barcelona", quando recentemente se referiu à possibilidade de assumir o banco do Camp Nou e, por esse motivo, prefere não assinar nenhum contrato com o clube até que o atual treinador se desassocie do clube. O ex-jogador mantém um respeito absoluto pela figura de Valverde e não quer se equivocar sobre o momento de voltar aos culés.

Para esta questão, e também porque não quer deixar o clube que lhe deu a oportunidade quando deixou o Barcelona em 2015, Xavi esperará para jogar a final da Copa do Qatar, enquanto o Barcelona resolve a situação contratual de Valverde antes de anunciar seu retorno. Só é necessário saber se o seu retorno ocorrerá dentro de alguns dias ou, para a próxima temporada. O que está claro é que a wera Valverde está chegando ao fim e mudanças podem acontecer nessa semana.