Xavi quebra o silêncio e revela seu próximo destino como técnico

Xavi Hernández, que está sem clube desde que deixou o Barcelona em 2024, quebrou seu longo silêncio e declarou abertamente seu desejo de treinar uma seleção nacional, afirmando que o próximo desafio em sua carreira estará longe dos clubes e mais próximo das grandes competições continentais.

Em entrevista à rádio “RNE Deportes” neste sábado, o campeão da Copa do Mundo de 2010 afirmou com toda clareza: “Quero treinar uma seleção nacional, sim. Digo isso abertamente”, em uma declaração considerada a primeira desse tipo desde que deixou o Barça há dois anos.

Xavi, de 46 anos, não especificou um destino em particular, afirmando estar aberto a todas as opções: “Estou animado para participar da Copa do Mundo, do Campeonato Europeu, da Copa Africana das Nações ou até mesmo da Copa da Ásia”, ressaltando que o único critério é “um bom projeto que nos permita trabalhar em um ambiente tranquilo e confortável”.

O ex-meio-campista justificou sua preferência por trabalhar com seleções em vez de clubes devido às suas circunstâncias familiares, dizendo: “A vida no clube não me permite passar muito tempo com minha família”, em referência ao seu desejo de conciliar suas ambições profissionais com suas responsabilidades para com seus filhos pequenos.

Xavi permaneceu longe dos holofotes desde que encerrou sua passagem pelo Barcelona, após três temporadas no Camp Nou, e as pistas sobre seu próximo destino foram escassas nos últimos dois anos, até que ele soltou essas declarações bombásticas.

Embora Xavi não tenha descartado nenhum continente de suas opções, seu futuro parece distante da Espanha, que se prepara para enfrentar a Argentina na final da Copa do Mundo amanhã à noite, domingo, sob o comando de Luis de la Fuente, o que significa que a seleção espanhola não está entre suas opções atuais.

As declarações de Xavi abrem espaço para amplas especulações sobre as seleções que podem buscar seus serviços, especialmente aquelas que buscam um técnico com experiência internacional e uma filosofia de jogo clara, capaz de liderá-las nos principais torneios continentais e mundiais.