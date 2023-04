O Wrexham, time de Ryan Reynolds e Rob McElhenney, joga em qual divisão no futebol inglês?

O clube galês conseguiu, após décadas de tentativas, voltar para um campeonato profissional

Um dos clubes de futebol mais antigos do mundo, o Wrexham, do País de Gales, ganhou repercussão mundial depois de ter sido comprado pelos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney. O primeiro é uma estrela de Hollywood, conhecido, dentre vários filmes, pelo papel no longa Deadpool. O segundo é criador e ator de uma das séries de comédia mais celebradas dos últimos anos, "Its Always Sunny in Philadelphia".

A dupla se encantou pelo futebol por diversos motivos. Um deles é o sistema de acesso e rebaixamento, inexistente na cultura esportiva dos Estados Unidos. Foi este um dos motivos que os fizeram comprar o Wrexham, que até então estava fora das divisões profissionais na pirâmide do futebol inglês – que também conta com a presença de equipes galesas.

Quando Ryan Reynolds e Rob McElhenney assumiram o comando do Wrexham, portanto, o clube vinha de décadas sem conseguir subir para a quarta divisão do futebol inglês. A história pode ser vista ao longo de episódios tão divertidos quanto emocionantes, na série “Bem-vindos ao Wrexham”. E em sua segunda temporada como donos da equipe galesa, a dupla de atores norte-americanos já conseguiu um grande feito: o Wrexham enfim subiu de divisão e está, novamente, inserido dentro do contexto de um campeonato profissional.

Para subir à quarta divisão do Campeonato Inglês, competição que irá disputar em 2023/24, o Wrexham sagrou-se campeão da National League, a quinta divisão. A campanha foi acima de qualquer crítica, com 110 pontos conquistados ao longo de 45 partidas.