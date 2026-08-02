Wouter Burger mostra classe pelo Hoffenheim com uma cobrança de falta magnífica

Wouter Burger se destacou neste sábado no amistoso de sua TSG Hoffenheim contra o Karlsruher SC. Com uma cobrança de falta brilhante, ele abriu o placar na partida, que terminou com vitória por 3 a 0.

Burger se desenvolveu imediatamente como peça-chave desde sua transferência para o Hoffenheim no verão de 2025. Em sua primeira temporada na Bundesliga, o meio-campista marcou cinco gols e ainda distribuiu nada menos que nove assistências.

Se os sinais não enganam, Burger também deve se firmar na próxima temporada como um dos jogadores mais importantes da equipe do técnico Christian Ilzer.

Aos 13 minutos, Burger colocou a bola no ângulo com categoria em uma cobrança de falta de cerca de 25 metros. Com isso, o ex-jogador do Feyenoord, de 25 anos, encaminhou a vitória no amistoso. Depois do 1 a 0, Bambasé Conté e Umut Tohumcu também balançaram as redes.

Ao contrário de Burger, Mats Rots, que chegou do FC Twente, começou no banco. O lateral esquerdo entrou após o intervalo no lugar de Bernardo e atuou na meia hora final.

O Hoffenheim terminou a última temporada em um honroso quinto lugar e, com isso, garantiu vaga na Liga Europa. A diferença para o quarto colocado, o VfB Stuttgart, que vai disputar a Liga dos Campeões, foi de apenas um ponto.

O Hoffenheim está bastante ativo e, além de Rots, também levou para a Bundesliga Nathan De Cat (Anderlecht, 18,5 milhões), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg, 10), Catejan Lenz (VfL Bochum, 10) e Alessandro Vogt (St. Gallen, 2,7).