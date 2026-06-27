Wout Weghorst deixa o Ajax definitivamente e assina contrato de dois anos com seu novo clube

Wout Weghorst retorna ao FC Twente, conforme anunciou o clube de Enschede neste sábado por meio de seus canais oficiais. O experiente atacante chega sem custo de transferência vindo do Ajax e assina um contrato de dois anos, válido até meados de 2028.

Weghorst, de 33 anos, está atualmente participando da Copa do Mundo com a seleção holandesa. Pelo site oficial do Twente, ele se pronunciou pela primeira vez sobre sua transferência.

“Esta é uma transferência especial para mim. Estou muito orgulhoso de vestir a camisa do FC Twente a partir da próxima temporada. Quando era um jovem torcedor, pude comemorar as vitórias na Copa da Holanda com o FC Twente em 2001 e 2011 no De Kuip; em 2010, eu estava na Oude Markt quando o FC Twente se sagrou campeão e assisti a muitas noites memoráveis de competições europeias nas arquibancadas do De Grolsch Veste.”

“Todas essas foram lembranças inesquecíveis. Para mim, muitos sonhos no futebol se realizaram, mas ainda restava um… Dessa forma, o ciclo se completa. A partir da próxima temporada, vou dar tudo de mim para, desta vez, não como torcedor, mas como jogador, comemorar os sucessos com o FC Twente”, afirmou Weghorst.

Erik ten Hag, o diretor técnico responsável pela contratação de Weghorst para o Twente, também se pronunciou. “Estamos extremamente orgulhosos de que Wout Weghorst venha jogar pelo FC Twente. Quem não ficaria orgulhoso quando um atacante da Seleção Holandesa, com mais de cinquenta partidas pela seleção, chega ao seu clube? Essa transferência é uma grande oportunidade para nós. Ele é um profissional exemplar e o exemplo perfeito do que se pode alcançar como jogador de futebol quando se está disposto a dar tudo de si.”

“Um jogador com um histórico tão impressionante normalmente estaria fora do alcance do FC Twente. Ele sempre demonstrou ter uma enorme força de vontade e determinação, além de transbordar ambição. Como rapaz da região, Wout deseja muito conquistar algo grandioso com o FC Twente. Estamos convencidos de que ele terá um papel importante nos futuros sucessos do FC Twente. Wout vai nos trazer algo a mais”, conclui Ten Hag.

Com essa transferência dentro do país, chega ao fim a passagem de Weghorst pelo Ajax. Em 65 partidas oficiais, ele marcou 20 gols e deu 6 assistências.