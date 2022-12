Wolverhampton contrata Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, por €50 milhões

Brasileiro chega à Inglaterra por empréstimo até junho de 2023. Ingleses têm obrigação de comprar o jogador na sequência

O Wolverhampton, da Inglaterra, acertou a contratação de Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, no mercado da bola. O atacante chega ao Molineux Stadium por empréstimo até junho de 2023, com obrigação de compra no acordo. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pela GOAL.

Os Wolves terão que desembolsar 50 milhões de euros (R$ 276,94 milhões na cotação atual) para adquirir o atacante de 23 anos. A negociação foi fechada na manhã desta terça-feira (20), conforme apurado pela reportagem.

A saída de Matheus Cunha já era trabalhada pela diretoria do Atleti desde o período que antecedeu a Copa do Mundo. O principal interessado foi o Wolverhampton, mas o Aston Villa também havia demonstrado interesse na aquisição do jogador.

Contratado em agosto de 2021 por 30 milhões de euros, o brasileiro tem contrato com o Atlético de Madrid até 30 de junho de 2026. Ele não está nos planos de Diego Simeone e não retornará ao Wanda Metropolitano.

Na atual temporada europeia, o centroavante fez 17 jogos pelo time espanhol, somando 510 minutos em campo. Ele deu duas assistências no período e não marcou gols.