Aston Villa e Wolverhampton abrem negociações por Matheus Cunha

Atacante de 23 anos tem contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2026, mas estuda uma transferência no mercado da bola

Matheus Cunha atrai interessados na Premier League. Aston Villa e Wolverhampton procuraram o estafe do jogador e preparam uma proposta para tirá-lo do Atlético de Madrid, conforme apurado pela GOAL.

Villa e Wolves já enviaram algumas possibilidades de números para a contratação do atacante de 23 anos. Agora, os representantes do jogador estão incumbidos de conversar com a diretoria do Atleti para decidir a situação do atleta.

Matheus Cunha avalia a possibilidade de se transferir para a Inglaterra durante a janela de transferências de janeiro e vê a saída como algo positivo, especialmente por se tratar de uma liga forte.

Contratado por 30 milhões de euros em agosto de 2021, o centroavante brasileiro tem contrato até 30 de junho de 2026. Entretanto, ainda não engrenou e avalia a possibilidade de mudança de clube na janela de transferências.

O atacante Matheus Cunha soma 54 partidas pelo time espanhol, com sete gols marcados, todos na temporada passada, e seis assistências, sendo duas na atual.