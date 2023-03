Wolfsburg x PSG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Champions feminina

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (30), pelo jogo de volta das quartas de final; veja como acompanhar na internet

O PSG visita o Wolfsburg na tarde desta quinta-feira (30), a partir das 13h45 (de Brasília), no Volkswagen Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League feminina. Como venceu a ida por 1 a 0, o time alemão tem a vantagem do empate para avançar à semifinal do torneio. A partida terá transmissão ao vivo do canal do DAZN Brasil no YouTube, com narração em português.

Depois de encerrar a primeira fase na vice-liderança do Grupo A, com 10 pontos, seis a menos que o líder Chelsea, o PSG registra cinco vitórias, um empate e uma derrota no torneio, enquanto o Wolfsburg ficou na liderança do Grupo B, com 14 pontos, e busca manter a invencibilidade. Até aqui, foram cinco vitórias e dois empates.

Ewa Pajor, do Wolfsburg, é a artilheira da Liga dos Campeões nesta temporada com sete gols, e ela terá a chance de aumentar sua contagem quando liderar a linha de ataque.

Prováveis escalações

Wolfsburg: Frohms; Hendrich, Hegering, Janssen, Rauch; Oberdorf, Lattwein; Huth, Roord, Popp; Pajor.

PSG: Bouhaddi; Lawrence, Georgieva, Geyoro, Karchaoui; Hamraoui, Jean-Francois, Bachmann; Martens, Baltimore, Diani.

Desfalques

PSG

Paulina Dudek, Barbora Votikova, Marie-Antoinette Katoto e Amanda Ilestedt seguem como desfalques.

Wolfsburg

Sem desfalques confirmados.

Quando é?