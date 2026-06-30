Yuan Wisa se prepara com entusiasmo para o desafio de enfrentar uma das melhores seleções do mundo, já que a República Democrática do Congo enfrentará a Inglaterra em um confronto histórico na Copa do Mundo de 2026.

A equipe do técnico Thomas Tuchel inicia a fase eliminatória com um confronto decisivo nas oitavas de final contra os Leões, no centro da cidade de Atlanta.

Esta é apenas a segunda participação da República Democrática do Congo na Copa do Mundo, e esta será sua primeira partida de fase eliminatória, após se classificar como uma das equipes que terminaram em terceiro lugar, graças à emocionante vitória de 3 a 1 sobre o Uzbequistão no sábado, depois de ter estado perdendo no placar.

Wissa, atacante do Newcastle cujos dois gols ajudaram a garantir a classificação, disse: “A partida contra a Inglaterra será diferente; é um jogo difícil, difícil, muito difícil contra jogadores de alto nível e um adversário de elite”.

E acrescentou: “Precisamos aproveitar esse tipo de partida. Merecemos jogar contra a Inglaterra, uma das melhores seleções do mundo, por isso estou ansioso pelo que está por vir”.

Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe e Nowa Sadiki estão entre os nomes conhecidos da seleção da República Democrática do Congo, cujo ataque é liderado por Wissa.

O jogador de 29 anos chegou à Copa do Mundo com o desejo de provar seu valor, após uma primeira temporada desastrosa, marcada por lesões no Newcastle, após sua transferência no verão passado do Brentford em uma negociação avaliada em 55 milhões de libras esterlinas (72,9 milhões de dólares).

Wesa sofreu uma lesão no joelho durante um compromisso com a seleção nacional antes mesmo de chutar a bola pelo clube, pelo qual marcou apenas três gols em todas as competições.

O jogador está determinado a provar que sua primeira temporada decepcionante em Tyneside não passou de um tropeço passageiro.

Ele disse: “É por isso que estou mais orgulhoso do que qualquer outra pessoa nesta sala, porque foi difícil. Foi uma lesão grave. Você sabe que, quando quer voltar mais cedo e entrar no ritmo, isso não é nada bom”.

E continuou: “Não mostrei o meu melhor em Newcastle, mas sabia que minha hora chegaria para provar minhas capacidades... e essa hora é agora”.

E explicou: “Estou apenas mostrando a todos agora que estou em boa forma, estou bem fisicamente e mentalmente, e é por isso que tenho orgulho de demonstrar que sou um bom jogador contra o Uzbequistão”.

E concluiu: “Eu sei como jogar futebol, especialmente quando estou em boa forma física; minha mente fica tranquila, e o resto vem por consequência”.