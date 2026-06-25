Wim Kieft teme: “A Holanda não pode perdê-lo pelo resto da Copa do Mundo”

Wim Kieft continua confiando no jogador da seleção holandesa Donyell Malen. É o que o ex-atacante de ponta afirma em sua coluna no jornal *De Telegraaf*.
Kieft tinha grandes expectativas em relação a Malen neste Mundial. “Ele estava em excelente forma na AS Roma, marcava gols sem parar e faria o mesmo pela Seleção Holandesa.”
“Depois de dois amistosos e duas partidas da Copa do Mundo contra o Japão e a Suécia, Malen precisa tomar cuidado para não seguir o caminho de atacante, depois ponta direita e, por fim, reserva contra a Tunísia. Principalmente porque seus concorrentes, Brian Brobbey e Crysencio Summerville, estão se destacando”, constata Kieft.
Ainda assim, Kieft entenderia se o técnico Ronald Koeman desse ao atacante de 27 anos uma última chance como ponta direita contra a Tunísia. “Porque a Holanda já se classificou para a próxima fase e para não perder Malen pelo resto do torneio. É compreensível que ele não esteja muito confiante, mas até agora foram disputadas apenas duas partidas da Copa do Mundo.”
“Talvez Koeman precise muito de Malen mais adiante neste torneio. Para aquele rapaz, seria ótimo se ele conseguisse marcar um gol contra a Tunísia”, conclui o analista de Amsterdã.
Até agora, Malen disputou 55 partidas pela seleção holandesa. Nelas, marcou treze gols e deu nove assistências.
Talvez Malen tenha sorte. Summerville e Memphis Depay, dois concorrentes no ataque, estão na corda bamba contra a Tunísia.