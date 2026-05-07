Wim Kieft sugere um nome para o Feyenoord, mas é imediatamente corrigido

O Feyenoord está procurando um sucessor para Dennis te Kloese, que deixará o clube ao final desta temporada. Wim Kieft sugere um possível candidato para o cargo de diretor técnico, mas sua sugestão é rapidamente rejeitada no podcast KieftJansenEgmondGijp.
“Você também tem o Paul Bosvelt, né?”, sugere Kieft na quinta-feira, na seção de perguntas do podcast de futebol. “Eu tinha esquecido completamente dele. Porque ele estava no Go Ahead Eagles, claro.”
“Ele não está interessado”, interrompe imediatamente o apresentador Michel van Egmond. “Ele só quer ficar nos bastidores. Não acho que isso vá dar certo. Ele fez um bom trabalho no Go Ahead. E é popular no De Kuip.”
“Mas ele não quer estar em destaque nesse tipo de função”, afirma Van Egmond, que ouve de Rob Jansen que isso não é necessariamente obrigatório em um cargo assim. “Quer você queira ou não, isso vai acontecer mesmo no Feyenoord”, rebate o apresentador do podcast.
Bosvelt jogou pelo Feyenoord entre 1997 e 2003. Nesse período, conquistou com o clube de Roterdã o título nacional e a Copa da UEFA, antecessora da Liga Europa.
“Earnest Stewart, do PSV, também não aparece muito na mídia. Sven Mislintat, por outro lado, aparecia bastante”, continua Kieft com uma piada sobre o ex-diretor técnico do Ajax. “Ele também se saiu muito bem. Vinte anos depois, eles ainda estão falidos”, Jansen também não resiste a dar uma alfinetada no alemão.
Para o cargo técnico no Feyenoord, estão em destaque, entre outros, Oliver Ruhnert e Dévy Rigaux, segundo informou o Feyenoord Transfermarkt no X. Conversou-se recentemente com ambos os candidatos, enquanto, de acordo com as notícias, já há uma proposta concreta em cima da mesa.
Ruhnert está atualmente sem clube após sua saída do 1. FC Union Berlin. Lá, ele atuou por muitos anos em diversas funções, incluindo a de diretor de futebol profissional e chefe de olheiros. Rigaux trabalha atualmente no Club Brugge, onde ocupa o cargo de diretor esportivo desde fevereiro de 2024. As negociações com o belga já vêm ocorrendo há algum tempo.