Willian, Ramires, Angulo: quais as novidades do Palmeiras após folga na Copa América?

A diretoria do Verdão não teve descanso e anuncia mais um reforço para o elenco de Felipão

Se teve uma coisa que o não conseguiu foi descansar totalmente na pausa da . O diretor esportivo Alexandre Mattos aproveitou o período e fechou novas contratações para o atual líder do Campeonato Brasileiro, que retornará com força total em julho.

Além do já previsto retorno de Willian, atacante do clube que se recupera de uma cirurgia no joelho direito, o elenco de Luiz Felipe Scolari contará com mais dois novos reforços: Ramires e, o mais recente, Iván Angulo.

Ramires, ex-seleção brasileira, foi anunciado pelo em 13 de junho, mesmo dia em que o time disputou o último confronto antes da pausa para a Copa América, contra o Avaí. O jogador estava havia pouco mais de um mês sem clube após ter deixado o Jiangsu Suning, da , e assinou por quatro anos com o Alviverde.

Já o meio-campista colombiano foi a grande novidade desta segunda-feira (24) na Academia de Futebol. Ele foi destaque da equipe sub-20 no primeiro semestre, quando estava emprestado pelo Envigado, e agora foi comprado em definitivo.

Destaque colombiano, Ivan Angulo está com o elenco, oficialmente integrado ao profissional. pic.twitter.com/gLDpXPbu63 — Porco da minha vida (@LPorconera) June 24, 2019

Angulo se apresentou nesta manhã, após 10 dias de folga, e vestiu a camisa de treino com o número 96, mas não foi confirmado se será o mesmo de sua camisa nos jogos. Recentemente, o meia de 20 anos disputou o Mundial sub-20 com a , que foi eliminada nas quartas de final.