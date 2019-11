De volta à seleção, Willian condena racismo e diz que também já foi alvo

Meia do Chelsea também falou sobre a pressão por resultados neste momento da Canarinho

A seleção brasileira realizou nesta segunda-feira(11), o primeiro treino em Abu Dhabi, onde se prepara para encarar a , na próxima sexta-feira(15), em Riade, na . Para este confronto, Tite, que só convocou jogadores que atuam na Europa, promoveu o retorno de Willian. O experiente meia do foi, inclusive, o primeiro jogador a conceder entrevista coletiva.

Ex-jogador do , o meia comentou o lamentável episódio ocorrido com Taison, alvo de racismo na durante um jogo de futebol.

"É mais um episódio triste que acontece no futebol. Nós, jogadores, o que está ao nosso alcance a gente faz, a gente procura fazer para que isso acabe. Mas a responsabilidade maior é das entidades, das federações", disse o meia que também cobrou as instituições.



(Foto: Reprodução TV)

"Eles têm que se pronunciar nessas situações. Teve essa situação ontem e a federação ucraniana não se pronunciou. Teve há um tempo atrás com a seleção da e a Uefa também não se pronunciou. Então, situações como essa eles têm que se pronunciar, tem que ter a punição para que isso acaba de uma vez por todas. A gente fica triste e espera que isso possa acabar o mais rápido possível".

Abaixo, confira os principais trechos da entrevista de Willian

MAIS SOBRE RACISMO

"Quando eu sai do e fui para a Ucrânia, com 18 para 19 anos, passei por isso uma vez, não me lembro o jogo. É claro que a gente fica triste pela situação, isso já faz uns 10, nove anos. A gente espera que isso possa mudar, vemos isso acontecendo em dias como hoje, não só no futebol, mas em outras áreas também. Esperamos que isso possa acabar de uma vez por todas. Ver jogadores deixando o campo chorando nos constrange muito. Espero que isso possa acabar de uma vez por todas."

COBRANÇA POR RESULTADOS

Mais artigos abaixo

"Na seleção brasileira a gente é sempre cobrado, quando os resultados não vêm tem a cobrança e a pressão. Tem que ter um equilíbrio, uma mescla, é o que ele tem feito, misturando os mais experientes com os mais jovens. O Tite tem feito o mesmo desde que fomos campeões da , mas os resultados não estão vindo. É continuar trabalhando, firme, com os pés no chão e tentar o resultado positivo no próximo jogo".

BRASIL X ARGENTINA

"Quando se trata de x Argentina, é sempre truncado, um jogo difícil de jogar. Num jogo como esse a experiência conta bastante. Mas, como eu disse, mescla é importante, mas também é um jogo de observação. Tem jogadores chegando, mostrando potencial. A gente quer um desempenho bom e um resultado positivo."