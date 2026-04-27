Willem van Hanegem critica duramente um dissidente do Feyenoord: “Raramente se trata do clube”

Willem van Hanegem está totalmente farto de Toon van Bodegom, como deixa bem claro o ícone do Feyenoord em sua coluna publicada no Algemeen Dagblad.

De Kromme observa com tristeza o que está acontecendo no De Kuip. “Tudo isso porque as pessoas em praticamente todos os clubes de futebol, e certamente no Feyenoord, estão lá principalmente para o próprio benefício.”

Van Hanegem dá um exemplo. “Sjaak Troost havia se demitido, houve um grande comunicado à imprensa, mas Sjaak ainda votaria alegremente como conselheiro sobre o rumo a ser determinado. Por meio de Toon van Bodegom, que quer continuar como conselheiro. Sjaak pode votar normalmente, pois ainda não foi substituído.”

“Acho que estão tirando sarro de todo mundo. Afinal, quem sai, sai, não é? Se Robert Eenhoorn assumir o cargo, ou seja, se se tornar diretor do Feyenoord, espero que ele acabe com toda essa bobagem”, continua Van Hanegem.

“Mas talvez seja por isso que nem sequer o convidem. Pois raramente se preocupam com o clube. Quase sempre se preocupam com eles próprios”, conclui Van Hanegem.

O jornal matutino já havia noticiado no fim de semana passado que Eenhoorn está aberto ao cargo que ficará vago em Roterdã-Sul. Na segunda-feira, o jornalista Martijn Krabbendam, do Voetbal International, também confirmou a notícia.

“Para muitas pessoas dentro do Feyenoord, Robert Eenhoorn é o candidato dos sonhos, mas, como costuma acontecer no De Kuip, um mais um nem sempre é dois. Eenhoorn foi sondado, não abordado. No entanto, ele deixou claro que está aberto à vaga. O único problema é que Toon van Bodegom ainda não vê com bons olhos a sua chegada, segundo dizem fontes bem informadas”, escreve Krabbendam.