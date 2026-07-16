Wilfred Genee se depara com imagens muito chocantes: “Ele agarra a bunda dela!”

O programa “Roddelpraat” exibiu imagens nas quais fica bem claro que Wilfred Genee está sendo infiel. Os apresentadores Jan Roos e Dennis Schouten pediram que ele se pronunciasse, mas ele não respondeu.

No vídeo em posse de Roos e Schouten, é possível ver como Genee agarra uma mulher de cerca de 25 anos pelas nádegas e a puxa em sua direção.

“Aqui ele agarra a bunda dela de novo. São imagens bem claras”, comenta Schouten sobre as imagens. “Esse Genee, ele tem coragem”, afirma Roos.

Em seguida, o vídeo continua. Agora dá para ver claramente como a mulher beija Genee no pescoço. “Isso não foi apenas um sussurro no ouvido. Ela começa a chupar a orelha dele.”

Schouten mostra, em seguida, que apresentou as imagens a Genee antes da transmissão, perguntando se ele gostaria de se pronunciar sobre elas. O apresentador do “Vandaag Inside” leu a mensagem, mas manteve os lábios fechados.

O Reality FBI tem imagens de outro ângulo. Alguém enviou uma mensagem ao maior canal de fofocas da Holanda com mais informações. “A mulher com quem Genee foi flagrado parece ser uma velha conhecida. Trata-se da ex-babá Cherise.”

Uma fonte anônima afirma ainda que ele ‘faz isso com frequência’ no d’Oude Enghe, em Soest.

Genee é casado com Lili Genee-Pirayesh desde 2008. Eles têm dois filhos juntos.



