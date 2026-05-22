Wilfred Genee intervém ao vivo no programa “Vandaag Inside”: “Não, não, não! Não devemos mesmo mais fazer isso”

Na noite de sexta-feira, durante o programa “Vandaag Inside”, Wilfred Genee se distanciou abertamente de uma seção recorrente do programa. O apresentador declarou que acha que a emissora deve parar de exibir um trecho muito comentado do técnico do FC Utrecht, Ron Jans.

Jans enfrenta no domingo a última partida de sua carreira como técnico. O experiente treinador se despede do futebol profissional com o FC Utrecht e pode encerrar sua passagem pelo clube com a classificação para as eliminatórias da Conference League, dependendo do resultado contra o Ajax.

No entanto, o técnico vem sendo perseguido há algum tempo por um vídeo gravado há alguns anos para uma campanha do banco de alimentos. Nesse trecho, Jans usa, entre outras coisas, a palavra “papel de cozinha”, e as imagens se tornaram um meme popular nas redes sociais.

Desde que Jans deixou claro, em março, no podcast “De Strijd Gaat Beginnen”, que não aprecia de forma alguma as imagens do “papel de cozinha”, elas também são exibidas regularmente na revista VI assim que Jans é mencionado.

Jans é perseguido por isso há anos, explicou anteriormente o técnico do FC Utrecht. “Ontem teve mais um, que já estava na casa dos vinte. Eu estava em uma loja de discos e ele gritou: ‘Ei, Ron Jans, papel de cozinha!’ Já ouvi isso umas dez mil vezes, mas não gosto nem um pouco”, afirmou o técnico do FC Utrecht.

Quando o trecho é reproduzido novamente na sexta-feira, Genee intervém. “Não, não, não”, diz o apresentador, dirigindo-se visivelmente sério à equipe de direção.

“Estou falando sério: precisamos parar com isso. Pensei sobre o assunto, e isso na verdade não tem graça nenhuma”, disse Genee.