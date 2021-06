PSG faz oferta e tenta atravessar Barcelona para contratar Wijnaldum

Proposta alta faz meia holandês de saída do Liverpool balançar para descartar ida ao Barça e trocar de destino rumo ao Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain fez uma proposta alta para contratar Georginio Wijnaldum e tenta atravessar o Barcelona, segundo a ESPN . Perto de terrminar seu contrato no Liverpool, o jogador holandês vai descartar a oferta catalã para se juntar ao PSG, de acordo com essas informações.

Ele deverá sair de graça dos Reds no fim de junho, o que aumenta sua pedida salarial no mercado da bola.

Wijnaldum está na mira do Barcelona há algum tempo e parecia estar próximo de uma transferência ao Camp Nou, mas a entrada do PSG pode mudar os rumos do destino do atleta de 30 anos. Isso porque os franceses tem mais dinheiro para competir com os catalães numa disputa financeira.

Em reformulação, o Barcelona contratou Sergio Aguero e Eric Garcia (ambos do Manchester City). O técnico Ronald Koeman será mantido no cargo até o fim da próxima temporada, segundo o presidente Joan Laporta.

