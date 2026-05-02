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Summerville West HamImago
Rian Rosendaal

Traduzido por

West Ham United e Summerville sofrem um duro revés na luta contra o rebaixamento

Brentford x West Ham
Brentford
West Ham
Premier League

O West Ham United sofreu um revés na luta pela permanência na Premier League. O décimo sétimo colocado perdeu por 3 a 0 no sábado para o Brentford, seu rival londrino. O décimo oitavo colocado, Tottenham Hotspur, que está dois pontos atrás do West Ham, sai da zona de rebaixamento no domingo caso vença o Aston Villa.

O West Ham esteve bem na primeira etapa, com Taty Castellanos acertando as duas traves por azar. Pelo Brentford, Mikkel Damsgaard e Sepp van den Berg chutaram para fora por pouco. O time da casa abriu o placar com sorte aos 15 minutos, pois o zagueiro do West Ham, Konstantinos Mavropanos, marcou contra.

Mavropanos parecia ter reparado o dano com uma cabeçada certeira, mas, após uma verificação do VAR, o gol de empate foi anulado por impedimento. Uma desvantagem mínima no intervalo para o West Ham, que sofreu outro gol logo após o reinício. El Hadji Malick Diouf cometeu uma falta na área e Igor Thiago aproveitou a oportunidade de pênalti.

Um grande golpe para o candidato ao rebaixamento, onde Crysencio Summerville recebeu cartão amarelo após uma falta violenta. O tempo foi passando em West London e o West Ham, na verdade, não deu a impressão de que uma virada ainda fosse possível. O Brentford jogou com confiança e esperava pelo contra-ataque.

O West Ham continuou pressionando e ficou frustrado quando Summerville acertou a trave após uma bela jogada individual. A tensão desapareceu completamente quando o brilhante Damsgaard acertou o canto oposto de dentro da área. Três pontos importantes, portanto, para o Brentford na disputa por uma vaga nas competições europeias.

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Ao West Ham restam três partidas nesta temporada: Arsenal (em casa), Newcastle United (fora) e Leeds United (em casa). Enquanto isso, resta aguardar o que o rival Tottenham conseguirá fazer no domingo contra o Aston Villa. 

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