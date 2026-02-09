West Ham x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Nesta terça-feira (10), West Ham e Manchester United se enfrentam, às 17h15 (horário de Brasília), em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida acontece no Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra, e possui transmissão ao vivo do Xsports, na TV Aberta e do Disney+, no streaming (confira a programação completa de futebol aqui).

O duelo coloca frente a frente objetivos bem distintos na Premier League. O West Ham, que abre a zona de rebaixamento, entra em campo pressionado pela necessidade dos três pontos para tentar sair do Z3. Do outro lado, o Manchester United vive uma fase especial e busca mais uma vitória para seguir firme na briga pelo Top-4 da tabela.

Notícias e prováveis escalações

Primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o West Ham ganhou um respiro importante no último fim de semana ao bater o Burnley por 2 a 0, fora de casa. O resultado levou os Hammers aos 23 pontos, apenas três atrás do Nottingham Forest, primeira equipe fora da zona da degola.

Uma nova vitória, agora diante do Manchester United, pode tirar o ex-clube de Lucas Paquetá do Z3 ainda nesta rodada. Apesar da campanha irregular ao longo do campeonato, o momento recente é positivo: são três vitórias nos últimos quatro jogos, sinalizando uma reação no momento mais delicado da temporada.

O Manchester United, por sua vez, atravessa seu melhor momento não apenas em 2026, mas também em comparação às últimas temporadas. Desde a chegada de Michael Carrick ao comando técnico, os Red Devils têm 100% de aproveitamento, com quatro vitórias em quatro partidas, somando 13 pontos nos últimos 15 possíveis.

Além da importância esportiva, o confronto também carrega uma curiosidade fora das quatro linhas. A partida pode marcar o aguardado corte de cabelo de Frank Ilett, torcedor do United que prometeu não cortar os fios até o clube emendar cinco vitórias consecutivas. A brincadeira, iniciada há quase 500 dias, ganhou repercussão entre os torcedores e pode finalmente chegar ao fim caso os Diabos Vermelhos confirmem o bom momento.

West Ham: Hermansen, Wan-Bissaka, Disasi, Mavropanos e Diouf; Bowen, Soucek, Mateus Fernandes e Summerville; Pablo e Castellanos. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Manchester United: Lammens, Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez e Luke Shaw; Kobbie Mainoo, Casemiro, Amad Diallo, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Bryan Mbeumo. Técnico: Michael Carrick.

Desfalques

West Ham

Todibo, suspenso. Além do goleiro Fabianski, lesionado.

Manchester United

Dorgu, Mason Mount e de Ligt, lesionados.

Quando é?

Data: terça-feira, 10 de fevereiro de 2026

terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 Horário: 17h15 (de Brasília)

17h15 (de Brasília) Local: Estádio Olímpico de Londres, Inglaterra

Links úteis