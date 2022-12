West Ham x Brentford ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (30), pela 18ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

West Ham e Brentford se enfrentam na tarde desta sexta-feira (30), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, pela 18ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após a derrota para o Arsenal por 3 a 1, no Boxing Day, o West Ham busca reencontrar o caminho da vitória depois de quatro resultados negativos consecutivos. Atualmente, aparece na 16ª posição, com 14 pontos. Um a menos que o Wolves, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Getty

Do outro lado, o Brentford vem de empate com o Tottenham na última rodada por 2 a 2, e está na décima posição, com 20 pontos. Recentemente, o técnico Thomas Frank renovou o contrato até 2027.

Em 24 jogos disputados entre as equipes, o Brentford soma nove vitórias, contra sete do West Ham, além de oito empates. No último encontro, válido pelo Inglês 2021/22, o Brentford venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável West Ham: Fabianski; Coufal, Dawson, Kehrer, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Lucas Paqueta, Benrahma; Antonio.

Escalação do provável Brentford: Raya; Zanka, Pinnock, Mee; Roerslev, Jensen, Norgaard, Janelt, Henry; Mbeumo, Toney.

Desfalques

West Ham

Kurt Zoumam, Maxwel Cornet e Nayef Aguerd, lesionados, estão fora.

Brentford

Kristoffer Ajer, Aaron Hickey e Thomas Strakosha, machucados, são desfalques certo.

