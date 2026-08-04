Wenger se isenta do polêmico plano de Infantino

Arsène Wenger, treinador histórico do Arsenal, tentou se distanciar de Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol, em meio à escalada do escândalo da venda dos direitos das edições da Copa do Mundo, que agora ameaça derrubá-lo do cargo.

A União das Federações Europeias de Futebol trabalha na organização de movimentos que visam afastar Infantino do comando do órgão que rege o futebol mundial.

Infantino enfrenta uma ampla onda de indignação após anunciar planos polêmicos de vender participações em competições, como a Copa do Mundo, a investidores de fora do sistema.

Infantino foi obrigado a recuar depois que a União das Federações Europeias de Futebol, a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe e a Confederação Asiática de Futebol se uniram para rejeitar a proposta secreta.

Atualmente há esforços coordenados para derrubar Infantino, que estava disposto a disputar as eleições em busca de um quarto mandato como presidente da Federação Internacional de Futebol.

Wenger trabalha na Federação Internacional de Futebol e aparecia com frequência sentado ao lado de Infantino durante a Copa do Mundo deste verão.

Após sofrer algumas críticas por seu silêncio diante do caso, o treinador histórico do Arsenal decidiu emitir um comunicado oficial.

Wenger disse: "Na Federação Internacional de Futebol, ocupo o cargo de diretor de desenvolvimento do futebol mundial. Em colaboração com minha equipe, supervisiono a análise dos dados do jogo, o centro de treinamento eletrônico da Federação Internacional de Futebol e o desenvolvimento da formação de jovens por meio de 60 academias em 60 países, onde há maior necessidade, além das competições de base ao redor do mundo.

E completou: "Além disso, atuo como consultor técnico do conselho da Federação Internacional de Futebol responsável pelas regras do jogo. Não participei desse plano estratégico e só tomei conhecimento do projeto pela primeira vez por meio de reportagens da imprensa".

E concluiu: "A decisão de retirar o projeto foi totalmente necessária e não há como questioná-la, pois acredito firmemente na existência de uma Federação Internacional de Futebol independente, que sirva ao nosso esporte com compromisso, transparência e integridade".