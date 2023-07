Welington se destaca com passes e duelos ganhos em volta ao São Paulo

Lateral esquerdo voltou ao time após quatro meses sem jogar por causa de uma lesão no tornozelo esquerdo

O lateral esquerdo Welington retornou à equipe titular do São Paulo após quatro meses e mostrou porque é um dos jogadores sul-americanos mais cobiçados no futebol europeu.

O jogador de 22 anos não só manteve a consistência na defesa como também alimentou o ataque. Mesmo depois de um longo período de inatividade, ele colecionou números que demonstram a importância do jogador para a equipe.

Foram 71 minutos jogados, 16 passes certos, com 64% de aproveitamento, um passe decisivo e uma finalização. Ele ainda fez desarme e venceu seis duelos, seja no chão ou pelo alto. Welington retornou à equipe com muita imposição e mostrou a importância durante a vitória sobre o Santos no Morumbi

Elogiado por toda a comissão técnica após o clássico contra o Santos, o jogador declarou: "O professor Dorival [Júnior] conversou comigo e me deixou à vontade antes do jogo. Isto é importante para um jogador. Fico muito feliz de poder ajudar a equipe e o clube que eu amo".