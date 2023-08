Welington comemora convocação para a seleção olímpica: "sonho realizado"

Um dos destaques da classificação do São Paulo sobre o Corinthians, na Copa do Brasil, lateral já havia sido chamado para as seleções de base

A semana de Welington não poderia ser mais especial. Dois dias após jogar os 90 minutos, na vitória de 2 a 0 sobre o Corinthians, que garantiu o São Paulo na decisão da Copa do Brasil após mais de 20 anos, o jovem lateral foi convocado pelo treinador Ramon Menezes para a seleção pré-olímpica, que realizará dois amistosos contra o Marrocos, nos dias 7 e 11 de setembro, visando os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

"Esta semana foi bem especial e estou muito feliz. Primeiro, vencemos o Corinthians e conseguimos ir para a final da Copa do Brasil. E, hoje, recebi essa maravilhosa notícia. Um dos meus objetivos como profissional, além de representar o São Paulo com muito respeito e à altura e grandeza do clube, é poder representar a seleção brasileira nos jogos olímpicos e essa convocação me aproxima desse meu sonho. Eu já tinha sido convocado para as seleções de base, mas essa é minha primeira vez na sub-23. Isso significa que o trabalho está sendo bem feito e que a comissão técnica do professor Ramon Menezes tem acompanhado todos os jogos. Gostaria de agradecer a todos os meus companheiros de elenco, à nossa comissão e a todos os profissionais do São Paulo, que sempre me ofereceram todo o suporte e são fundamentais para a evolução da minha carreira. É uma honra e um privilégio vestir essa camisa e defender esse clube", vibrou.

Welington também aproveitou para falar sobre a histórica classificação do Tricolor para a final da Copa do Brasil, conquistada na última quarta-feira, no Morumbi, após o triunfo sobre o arquirrival Corinthians.

"Passei por um período complicado, pois me machuquei e tive de ficar de fora por um tempo, mas retornei em jogos bem complicados e acredito que pude contribuir de uma forma bem positiva. A gente fez três excelentes partidas, contra o San Lorenzo, Flamengo e Corinthians. Conseguimos avançar na Sul-Americana e passar para a final da Copa do Brasil, algo que não acontecia havia mais de 20 anos. Agora, eu só quero continuar a minha evolução para ter uma sequência na equipe e recuperar meu ritmo o mais rápido possível”, comentou.

Neste ano, Welington jogou 15 partidas pelo São Paulo, 12 como titular, e deu uma assistência. Desde os 14 anos no clube do Morumbi, o lateral possui 99 atuações, dois gols e nove asistencias.