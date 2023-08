Welington celebra marca de 100 jogos pelo São Paulo: "Sou privilegiado"

Lateral chegou à centésima atuação pelo clube, no último sábado (19), no empate sem gols diante do Botafogo

Welington chegou ao São Paulo, em 2014, com apenas 13 anos. Na época, o garoto só tinha o desejo de buscar um espaço nas categorias de base do clube para, quem sabe, um dia, realizar o sonho de atuar no time profissional e ajudar a comprar uma casa para sua mãe. De lá pra cá, muita coisa aconteceu. O jovem não somente ficou no Tricolor, como se destacou, foi convocado para as seleções de base do Brasil, conquistou o título do Campeonato Paulista de 2021, sobre o rival Palmeiras, e, no último final de semana, alcançou a marca de 100 partidas pelo Tricolor.

”Quando cheguei ao São Paulo, era apenas um garoto com muitos sonhos. O principal deles era ajudar a minha família. Já passaram oito anos e muitas coisas aconteceram. Superei diversas dificuldades e aqui estou. Com muito esforço e dedicação, tive o prazer de jogar a minha centésima partida, no sábado. Me sinto um cara muito privilegiado por defender esse time e fazer parte da história do São Paulo. O clube acreditou em mim, lá atrás, e me deu todas as possibilidades para eu me tornar um jogador melhor e uma pessoa mais madura. Só tenho que agradecer a todos os profissionais que me ajudaram e me apoiaram nos bons e maus momentos. Sem a ajuda de cada um de vocês, nada disso seria possível. Espero seguir a minha trajetória aqui com muito respeito e profissionalismo e, quem sabe, alcançar 150, 200 e muito mais jogos pela equipe. Obrigado ao São Paulo e a todos os nossos torcedores”, declarou.

E o momento de Welington é um dos mais especiais da carreira, não somente pela marca de 100 jogos, mas pelo fato de ter sido convocado, pela primeira vez, para defender a Seleção Brasileira sub-23. Ao longo de sua trajetória, o lateral já havia sido chamado para as seleções inferiores do país, mas nunca para a equipe olímpica.

Na semana passada, o treinador Ramon Menezes o incluiu na lista dos convocados para representar a equipe pré-olímpica, que realizará dois amistosos, contra o Marrocos, nos dias 7 e 11 de setembro, visando os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

”A primeira vez a gente nunca esquece, né? Já tinha sido convocado para as seleções de base, mas nunca para a sub-23. Isso significa que o trabalho está sendo bem feito e que a comissão técnica do professor Ramon Menezes tem acompanhado todos os jogos. Gostaria de agradecer aos meus companheiros de elenco, à nossa comissão e a todos os profissionais do São Paulo, que sempre me dão todo o suporte e são fundamentais para a evolução da minha carreira. Assim como me sinto honrado por jogar no São Paulo, ter a oportunidade de representar o meu país é uma satisfação e um privilégio gigantesco”, vibrou o jogador.

Após recuperar-se de uma lesão e voltar a ficar à disposição da comissão técnica de Dorival Júnior, Welington realizou quatro jogos em sequência. Entrou durante o triunfo de 2 a 0 diante do San Lorenzo, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, e foi titular nos três compromissos seguintes. Empate em 1 a 1 com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, vitória de 2 a 0 sobre o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil, e empate sem gols com o Botafogo, pelo Brasileirão.

O próximo jogo do São Paulo será na quinta-feira (24), no Equador, contra a LDU, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Em boa fase, o jogador é uma das opções de Dorival para a lateral esquerda.

Neste ano, Welington jogou 16 partidas pelo Tricolor, 13 como titular, e deu uma assistência. No geral, o atleta entrou em campo 100 vezes pelo clube do Morumbi, marcou dois gols e distribuiu nove assistências.