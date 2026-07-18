Weghorst está profundamente decepcionado com uma pessoa: “Isso me rendeu muitas reações de ódio”

Wout Weghorst está profundamente decepcionado com Arnold Bruggink. O novo atacante do FC Twente afirma que o ex-diretor técnico deveria ter explicado muito antes por que seu retorno a Enschede não se concretizou há dois anos. Segundo Weghorst, isso poderia ter lhe poupado muitas reações negativas dos torcedores.

O atacante esperava ansiosamente, no verão de 2024, poder voltar ao FC Twente. Na época, ele declarou abertamente que seu sonho era jogar pelo clube, mas a transferência acabou não se concretizando. Em vez disso, Weghorst assinou contrato com o Ajax, o que lhe rendeu críticas severas da torcida do Twente.

Só recentemente ficou claro por que a transferência para o Twente não deu certo na época. Weghorst já havia dito anteriormente, pelos canais oficiais do clube, que o Burnley exigia um valor de transferência que o FC Twente não podia arcar. Bruggink também deu mais explicações sobre a situação recentemente à ESPN.

“Havia muita incerteza e ele era caro demais. Naquela época, conseguimos contratar Sam Lammers e optamos por ele”, explicou Bruggink recentemente sobre a decisão tomada na época. Com isso, o ex-diretor técnico deu, pela primeira vez, uma visão detalhada sobre a tentativa fracassada de trazer Weghorst de volta.

Essa explicação chegou tarde demais para Weghorst. “Teria evitado muitas reações de ódio se ele tivesse sido, de fato, um pouco mais claro”, diz o atacante de 33 anos em entrevista ao De Telegraaf. “Isso me decepcionou. Fui vaiado… Posso fingir que não me importo, mas é claro que isso não é nada legal.”

O atacante entende que sua transferência para o Ajax foi um assunto delicado para a torcida do FC Twente. No entanto, ele considera que a imagem que se formou foi injusta. “Foi tudo totalmente desnecessário. Sempre acreditei que a verdade acabaria vindo à tona por si só e, no período recente – graças a várias pessoas –, isso acabou acontecendo.”

Ao mesmo tempo, Weghorst também faz uma autoavaliação. Ele reconhece que uma declaração feita durante sua apresentação no Ajax acirrou ainda mais os ânimos em Twente. Segundo o jogador da seleção holandesa, ele deveria ter se expressado com mais clareza naquela ocasião.

“Causou ressentimento em Twente o fato de eu ter dito, na minha apresentação no Ajax, que sempre foi meu sonho jogar um dia na Johan Cruijff ArenA”, relembra ele. “Desde pequeno, depois das férias, passávamos de carro pelo Schiphol e passávamos pela ArenA, e eu sempre dizia aos meus irmãos: ‘É aqui que vou jogar futebol mais tarde.’ Com isso, eu queria dizer: vou chegar à Eredivisie.” Apesar de toda a polêmica, Weghorst ressalta que ainda está “superorgulhoso” por ter jogado pelo Ajax em sua carreira.