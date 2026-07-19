Wayne Rooney é implacável com o show do intervalo da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

A apresentação de várias estrelas mundiais durante o intervalo da final da Copa do Mundo não impressionou nem um pouco Wayne Rooney. O analista da BBC se referiu a ela simplesmente como “crap”, que pode ser traduzido livremente como “porcaria”.

Entre outros, Madonna, BTS, Justin Bieber e Shakira esperavam entreter o público presente no MetLife Stadium com suas qualidades musicais, mas acabaram decepcionando, inclusive, Rooney.

O ex-atacante do Manchester United disse após o término do show dointervalo: “Fiquei feliz quando acabou. Gosto de muitos desses artistas, mas achei uma porcaria.”

“É sério, foi o que achei”, diz ele depois de ouvir como seus colegas analistas, incluindo Micah Richards, ficaram chocados com o uso de linguagem considerada grosseira para os padrões ingleses na televisão.

“Só quero que o futebol recomece!”, afirmou Rooney. Além de Rooney, também há muitas reclamações nas redes sociais. Os telespectadores consideram a apresentação dos artistas mundialmente famosos, entre outras coisas, “indigna de uma Copa do Mundo” e até mesmo “escandalosa”.