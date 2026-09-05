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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Watkins desafia Mitrović com recado incendiário direto do coração do Al-Hilal

O. Watkins
A. Mitrovic
Al-Shabab x Al Hilal
Al-Shabab
Al Hilal
Campeonato Saudita
England
Sérvia
Arábia Saudita

O veterano atacante inglês faz declarações polêmicas

O inglês Ollie Watkins, novo atacante do Al-Hilal, fez declarações provocativas nas quais desafiou o sérvio Aleksandar Mitrovic, ex-astro do Zaeem, afirmando ser capaz de superar seu legado.

Leia também: Novo projeto e paciência esgotada: a amargura do Al-Ahli ameaça o Al-Ittihad diante do Al-Nassr

Watkins juntou-se ao Al-Hilal durante a atual janela de transferências, vindo do Aston Villa, e disputou sua segunda partida, mas não marcou na vitória do Zaeem sobre o Al-Shabab por 2 a 0, pela 5ª rodada da Roshn Saudi League.

Watkins disse em declarações à imprensa: "Vi o que Mitrovic fez no Al-Hilal, ele é um atacante excepcional, sem dúvida, e construiu uma grande história".

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E acrescentou: "Cada jogador tem uma história diferente, e eu sou capaz de repetir isso, e até de superá-lo, desde que meus companheiros me ajudem no próximo período".

Alguns já haviam comparado as duas experiências, especialmente porque Mitrovic se juntou ao Al-Hilal no verão de 2023, vindo do Fulham, e Watkins também veio da Inglaterra, mas pela porta do Aston Villa.

Watkins marcou presença no ataque do Al-Hilal em sua primeira partida, na qual o Zaeem venceu o Al-Ahli por 3 a 0, entrando como reserva e marcando o terceiro gol de cabeça.

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