Walter Benítez (ex-PSV) está disposto a ir muito longe para deixar o Crystal Palace

Walter Benítez está disposto a rescindir seu contrato com o Crystal Palace, válido até meados de 2028, segundo informa o jornal francês *Nice-Matin*. De acordo com a reportagem, o ex-goleiro do PSV está muito interessado em retornar ao OGC Nice e espera que uma vaga na posição de goleiro seja aberta em breve.

Benítez é, naturalmente, conhecido na Holanda por sua passagem pelo PSV, onde, após sua chegada em 2022, foi o goleiro titular por três anos. Em 2025, o argentino optou por uma transferência sem custo para o Palace.

Na Inglaterra, sua aventura até o momento não tem sido um grande sucesso. O goleiro destro de 33 anos foi reserva no primeiro ano, atrás de Dean Henderson, quatro anos mais novo, e não quer passar mais uma temporada definhando no banco.

Após oito partidas pelo Palace, Benítez está de olho em um retorno ao Nice, clube pelo qual defendeu em 188 partidas e não sofreu gols em 54 ocasiões entre 2016 e 2022. Benítez se tornou um pilar da equipe e, em 2022, partiu sem custo de transferência para o PSV.

No Nice, reina a incerteza sobre o futuro do goleiro titular Yehvann Diouf. O senegalês teve uma temporada difícil com o Nice, que se manteve na Ligue 1 após a repescagem e às custas do AS Saint-Étienne.

Diouf foi convocado para a Copa do Mundo, mas caiu na hierarquia, passando de segundo para terceiro goleiro. Após a lesão de Édouard Mendy, o técnico da seleção, Pape Thiaw, não escalou Diouf, mas sim o goleiro do Le Havre, Mory Diaw.

Diouf colocou em dúvida seu futuro no Allianz Riviera, o que fez com que o Nice já comece a olhar para o futuro. O clube quer trabalhar apenas com jogadores totalmente comprometidos com o projeto esportivo, como Benítez.

“Benítez estaria disposto a rescindir seu contrato com o Crystal Palace e a fazer sacrifícios financeiros para retornar ao Allianz Riviera”, escreve o Nice-Matin.

O clube está ciente de que a janela de transferências na França fica aberta até 20h do dia 1º de setembro e que, neste caso, a paciência é uma virtude.

Enquanto isso, Terem Moffi parece estar de qualquer forma deixando o Nice. Após uma “série de desentendimentos”, o clube deixou claro mais uma vez a Moffi e seus agentes que uma separação é a melhor opção.

Foi revelador o fato de Moffi não ter sido bem-vindo na comemoração dos dez anos do ataque terrorista em Nice. Kevin Carlos também pode sair, embora tenha rejeitado ofertas do Samsunspor e da MLS.