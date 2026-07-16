Walker: Não vejo diferença entre Tuchel e Southgate

O ex-jogador da seleção inglesa, Kyle Walker, considera que não há diferença entre Thomas Tuchel, atual técnico da seleção da Inglaterra, e seu antecessor, Gareth Southgate, após a eliminação da Copa do Mundo de 2026 nas semifinais.

A seleção inglesa perdeu para a Argentina por 2 a 1 ontem, quarta-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026, e os Três Leões disputarão, na madrugada do próximo domingo, a disputa pelo terceiro lugar contra a França.

A seleção argentina estava a caminho da derrota (1 a 0), com a Inglaterra na frente graças ao gol de Anthony Gordon aos 55 minutos, antes que os companheiros de Lionel Messi virassem o jogo e marcassem dois gols nos acréscimos (85 e 90+2) por meio de Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

Tuchel foi alvo de amplas críticas da mídia e da torcida, pois seus jogadores se recuaram para a defesa por mais de meia hora, enquanto ele fazia apenas substituições defensivas; mesmo assim, a equipe sofreu dois gols nos minutos finais, que acabaram com as esperanças da seleção dos Três Leões de chegar à final da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1966.

Walker, ex-jogador do Manchester City, disse em declarações ao jornal “The Sun”: “Thomas Tuchel foi nomeado técnico da seleção da Inglaterra para nos levar à vitória. Mas, como alguém que jogou sob o comando de Gareth Southgate, não vejo grande diferença entre o que fizemos nesta Copa do Mundo e o que fazíamos quando ele estava no comando.”

Ele acrescentou: “Gareth nos levou às semifinais da Copa do Mundo (em 2018) e a duas finais do Campeonato Europeu... Talvez agora as pessoas valorizem o que ele fez e o quão difícil é ultrapassar essa barreira em qualquer competição”.

O atual jogador do Burnley continuou: “É a mesma história pela qual passei ao longo dos últimos dez anos da minha carreira. Sempre há incertezas e dúvidas quando se joga pela seleção da Inglaterra. Continuamos competindo, mas a competição não é suficiente”.

Ele acrescentou em suas declarações: “Não quero dizer que estou irritado, porque sei o que os jogadores deram de si e o que sacrificaram para estarem lá. Mas entendo, do ponto de vista de um torcedor, a decepção mais uma vez”.

E continuou: “Os jogadores deram o máximo de si, fizeram tudo o que podiam e se esforçaram ao máximo para garantir que tivéssemos uma chance. Estávamos prestes a conseguir isso. Desta vez, chegamos mais perto do que na última Copa do Mundo. Mas ainda não conseguimos.”

E acrescentou: “É muito difícil para o técnico escolher a escalação quando seus melhores jogadores disputam a maioria das partidas e sofrem com lesões”.

E acrescentou: “Não vimos a melhor versão de Bukayo Saka, nem talvez de Declan Rice, até certo ponto. Além disso, John Stones jogou apenas algumas partidas, e Reece James não participou muito do torneio”.

E continuou: “Tivemos dificuldade em decidir quem jogaria e quem não jogaria na lateral esquerda, e quem ficaria de fora”.

E completou: “Tuchel tem contrato que vai até a próxima Eurocopa, então esperamos que ele consiga fazer isso até lá”.

Sobre a possibilidade de Tuchel sair e da contratação de um novo técnico, ele disse: “Podemos dar a chance a um técnico inglês, mas será que existe algum técnico do nível de Thomas Tuchel? Provavelmente não.”

E continuou: “Para se tornar técnico da seleção da Inglaterra, é preciso treinar uma das seis principais seleções, disputar a Liga dos Campeões e conquistar títulos”.

E acrescentou: “Um dos nomes que chamou minha atenção foi Eddie Howe, mas será que ele tem o currículo que o qualifica para treinar a seleção da Inglaterra? Provavelmente não”.

E concluiu: “Portanto, não acho que seja o momento de começar a trocar de técnico após o término do campeonato”.



