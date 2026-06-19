Wahbi: O Bayern de Munique não está pressionando Al-Sibari... e Kompany compreende a situação

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, falou sobre os rumores de que seu craque, Ismail El-Sibari, estaria prestes a se transferir para o Bayern de Munique na próxima janela de transferências de verão, afirmando que o jogador está lidando com a situação com calma e total concentração em seus compromissos com os “Leões do Atlas”.

O site marroquino “Al-Batalah” divulgou as declarações de Wahbi, nas quais ele afirmou que a questão da transferência de Al-Saybari ainda não foi decidida de forma definitiva, ressaltando que todas as partes envolvidas estão lidando com o assunto com tranquilidade e sem qualquer pressão.

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Wahbi disse em declarações à imprensa: “A questão do momento não está em nossas mãos, e isso é claro; além disso, a negociação em si ainda não foi oficialmente fechada... Ficamos muito orgulhosos quando jogadores marroquinos são transferidos para grandes clubes, e o Bayern de Munique é um desses grandes clubes. Além disso, o jogador parece muito calmo e equilibrado neste momento, e não há nenhum nervosismo em relação ao assunto”.

E acrescentou: “Não acredito que o Bayern de Munique adote uma abordagem de pressão ou escalada nas negociações; as coisas estão ocorrendo de maneira tranquila e harmoniosa entre todas as partes, e o jogador, no momento, está totalmente focado na seleção marroquina. Conheço bem Vincent Kompany (técnico do Bayern) e acredito que ele também compreenda a situação, sabendo que a prioridade agora é a seleção marroquina”.

E continuou: “Estamos otimistas e tranquilos, e ficaremos muito orgulhosos se essa transferência se concretizar, pois será para um grande clube, e nosso objetivo sempre foi ver nossos melhores jogadores marroquinos nos maiores clubes do mundo”.

Vale lembrar que El-Sibari marcou o gol do Marrocos no empate com o Brasil (1 a 1), na primeira rodada das disputas do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026.

Reportagens recentes da imprensa afirmaram que o astro do PSV Eindhoven chegou a um acordo com o clube bávaro e até mesmo passou por exames médicos nos Estados Unidos, como preparação para se juntar ao time após a Copa do Mundo.