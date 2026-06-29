Wahbi escala a formação habitual do Marrocos... e Koeman altera o esquema da Holanda

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, escalou sua formação habitual para enfrentar a Holanda na madrugada desta terça-feira, no Estádio de Monterrey, no México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Ismail Sibari lidera o ataque dos Leões do Atlante, apoiado pelo trio Bilal El Khannous, Ibrahim Díaz e Ezzedine Ounahi.

A escalação completa do Marrocos é a seguinte:

Goleiro: Yassine Bounou.

Defesa: Hakimi, Diop, Shadi Riad, Mazraoui.

Meio-campo: Bouadi, Nael El Ainaoui, Ounahi.

Ataque: Díaz, Al-Khnous, Saibari.

Por outro lado, Ronald Koeman, técnico da seleção da Holanda, alterou o esquema com o qual costumava jogar durante toda a fase de grupos da Copa do Mundo e decidiu escalar três jogadores na zaga.

A Holanda enfrenta o Marrocos com um esquema 3-4-3, depois de ter jogado as partidas da fase de grupos com um esquema 4-3-3.

A escalação da Holanda ficou da seguinte forma:

Goleiro: Verbruggen.

Defesa: Aki, Van Dijk, Van Heek.

Meio-campo: Dumfries, Graafberg, De Jong, Van de Ven.

Ataque: Jakpo, Summerville, Probi.

Vale lembrar que o vencedor do confronto entre Marrocos e Holanda enfrentará, nas oitavas de final, a seleção do Canadá, que eliminou a África do Sul com uma vitória por 1 a 0.