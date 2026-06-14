Wahbi: Bono está sentindo dores... e não posso dizer mais nada sobre a lesão dele

Mohamed Wahbi, técnico do Marrocos, anunciou que o goleiro Yassine Bounou passará por exames médicos detalhados neste domingo para determinar a gravidade da lesão no ombro, sofrida após uma colisão com o atacante brasileiro Raphinha.

O incidente ocorreu durante a partida que terminou empatada em 1 a 1 entre Marrocos e Brasil na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, no Estádio MetLife.

O goleiro de 35 anos caiu no gramado segurando a parte superior do braço após uma forte colisão com o atacante brasileiro, que avançava com força, aos 84 minutos, depois de ter mostrado, no início da partida, que sentia dores na parte inferior da perna esquerda.

O técnico dos Leões do Atlas, Mohamed Wahbi, confirmou após o término da partida que há preocupações quanto à lesão do goleiro na parte superior do corpo, indicando que exames adicionais a serem realizados no final desta semana determinarão com precisão a gravidade da lesão.

Wahbi disse em declarações após a partida, destacadas pela rede "ESPN": "Houve um contato na altura do ombro, nada além disso. Quando o vi, ele me disse que ficaria bem, mas houve um leve contato e ele está sentindo dor".

O técnico dos Leões do Atlas acrescentou: “Precisamos realizar alguns exames adicionais e, embora ele tenha conseguido terminar a partida, o que é positivo, não posso dizer mais nada no momento”.

O técnico continuou: “Amanhã saberemos mais, e embora a situação não pareça preocupante ou grave no momento, ele estará pronto, se Deus quiser, para a próxima partida, e estamos confiantes de que ele sofrerá mais choques nesta competição também”.

A seleção marroquina se prepara para enfrentar a Escócia na segunda rodada do Grupo C, em Boston, no dia 19 de junho, antes de encerrar sua participação na fase de grupos contra o Haiti, em Atlanta, cinco dias depois.