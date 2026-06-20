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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Wahbi: Acreditem ou não... Eu vi uma nova seleção marroquina!

Escócia x Marrocos
Escócia
Marrocos
Copa do Mundo
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Marrocos
EUA

A presença do Marrocos foi marcante

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, expressou grande satisfação por ter conquistado os três pontos contra a Escócia, afirmando que os “Leões do Atlante” tiveram um desempenho melhor do que na partida de estreia, apesar de o resultado não ter sido decidido logo no início.

Wahbi declarou, em entrevista após a partida que terminou com um gol a zero: “Os três pontos são o mais importante. Enfrentamos um adversário difícil, que aposta em um bloco defensivo coeso e em jogadas de bola longa; e quando você não consegue marcar o segundo gol, precisa se defender com firmeza”.

Ele acrescentou: “Os jogadores merecem essa recompensa. Sabíamos de antemão que o confronto seria árduo e que o adversário pressionaria nos minutos finais em busca do empate, mas conseguimos manter a pressão alta e impedi-los de se aproximar da nossa área por longos períodos”.

E continuou: “Senti uma enorme vontade de ver o segundo gol para ficarmos mais tranquilos, mas essa é a natureza do futebol, e esse é o nível da Copa do Mundo. Eles conseguiam fechar os espaços e controlar o ritmo, o que nos deixou nervosos”.

Wahbi destacou que sua equipe mostrou uma evolução notável em relação ao primeiro jogo, dizendo: “Acreditem ou não, estou muito satisfeito com o desempenho. Chegamos à área de pênalti várias vezes, controlamos bem o segundo tempo e vejo uma evolução clara que me deixa otimista de que seremos melhores no terceiro jogo”.

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Sobre o próximo confronto contra o Haiti, ele explicou: “Temos 4 pontos e ainda não garantimos a classificação. Na Copa do Mundo, enfrentamos adversários com estilos de jogo diferentes, e vou escolher a melhor escalação com base na preparação dos jogadores para garantir a classificação”.

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