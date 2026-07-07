“Vou dizer algo de que me arrependeria”... Quaresma solta uma bomba e desmascara o mito da Geração de Ouro

O ex-jogador português Ricardo Quaresma dirigiu críticas contundentes à seleção nacional após a eliminação precoce da Copa do Mundo diante da Espanha, descrevendo o desempenho como “desastroso do início ao fim”, enquanto a indignação popular contra os jogadores se intensificou, apesar das grandes expectativas que antecederam o torneio.

Quaresma afirmou em declarações publicadas pelo jornal espanhol “AS”: “Todo mundo diz que essa é a melhor seleção da história de Portugal, mas em que sentido? O que eles conquistaram? Temos jogadores excelentes e muito talento, mas eles foram extremamente fracos”, acrescentando: “É melhor eu parar por aqui, senão vou dizer coisas das quais me arrependeria mais tarde”.

O técnico Roberto Martínez também não escapou das críticas, já que Quaresma afirmou: “Desde a chegada de Martínez, não vi a seleção jogar uma partida boa. Ele tentou 50 táticas, e nenhuma delas deu certo, e estamos saindo com a equipe que todos descreveram como a melhor de todos os tempos”.

As declarações geraram um confronto verbal entre Quaresma e o zagueiro Rubén Díaz, que defendeu o estilo da equipe dizendo: “Fizemos a melhor partida contra a Espanha desde que Martínez assumiu o comando”, enquanto Quaresma rebateu: “A Espanha dominou a partida inteira, e nós estávamos simplesmente lá sem vontade, sem alegria, muito lentos”.

A polêmica sobre a filosofia tática se renovou, já que Quaresma defendeu o aproveitamento das habilidades individuais de jogadores como Rafael Leão, Neto e Conceição, enquanto Díaz insistiu que “a imprudência não traz nenhum benefício”, em referência à importância da posse de bola e da paciência.