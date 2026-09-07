Uma reportagem revelou, nesta segunda-feira, informações sobre Eric García, jogador do Barcelona, que deixou a partida contra o Valencia, no último domingo, lesionado.

García sofreu a lesão após um choque com Rodri, e o zagueiro do Barcelona não conseguiu seguir em campo, levando a comissão técnica a decidir substituí-lo por Jules Koundé.

A lesão trouxe à memória o histórico de García com problemas no nariz, depois de ter sofrido uma fratura na temporada passada e ter sido obrigado a disputar várias partidas usando uma máscara para proteger o nariz.

Por sua vez, o jornal "Sport" afirmou que os dirigentes do Barcelona sentiram alívio após os primeiros exames a que García foi submetido.

Apesar do pessimismo inicial, García não sofreu fratura no nariz e, inclusive, o jogador polivalente de 25 anos treinou nesta segunda-feira na Cidade Esportiva usando uma máscara, sendo esperado o seu retorno diante do Levante no próximo domingo, já que ele está suspenso da partida da Liga dos Campeões contra o Feyenoord.

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Eric García, que começou como titular em três das quatro primeiras partidas do Barcelona nesta temporada, à frente de Koundé na posição de lateral-direito, bateu a cabeça em Rodri durante um escanteio da equipe de Hansi Flick.

O zagueiro catalão deixou o gramado imediatamente, e ficou evidente que estava incomodado.

Apesar de os indícios iniciais não serem animadores, os exames médicos descartaram a existência de uma lesão grave, o que permite ao treinador alemão contar com Eric García na partida do Barcelona contra o Levante no próximo domingo.

O campeão do mundo usará uma máscara protetora para prevenir qualquer dano adicional, como fez na temporada passada.

Na verdade, García já treinou usando-a nesta segunda-feira na Cidade Esportiva.

Eric García não participará da partida de estreia do Barcelona na Liga dos Campeões contra o Feyenoord no Camp Nou.

O jogador, formado nas categorias de base do Barcelona, recebeu um cartão vermelho na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, após derrubar Sørloth quando este estava sozinho diante do gol de Juan García.